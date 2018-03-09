На одном из пляжей Австралии в штате Квинсленд была обнаружена "рыба-монстр". Согласно последней информации, останки неизвестного существа заметила пара, которая случайно забрела на берег.

Джон Линдхольм, который сообщил о поразительной находке, отметил, что при жизни рыба, вероятно, весила не менее 150 килограммов и была просто гигантской, передает издание Courier Mail.

В социальных сетях, однако, возникли разногласия по поводу происхождения данного "монстра". Некоторые считают, что на берег выбросило труп одной из представительниц рода кистеперых рыб. Другие полагают, что существо, которое было найдено в Австралии, относится к груперам.