Гигантская "рыба-монстр" обнаружена в Австралии
9 марта 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из пляжей Австралии в штате Квинсленд была обнаружена "рыба-монстр". Согласно последней информации, останки неизвестного существа заметила пара, которая случайно забрела на берег.
Джон Линдхольм, который сообщил о поразительной находке, отметил, что при жизни рыба, вероятно, весила не менее 150 килограммов и была просто гигантской, передает издание Courier Mail.
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