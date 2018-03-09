Два человека погибли при взрыве в Донецке

В пятницу, 9 марта, стало известно, что в Донецке произошел взрыв гранаты. Согласно данным представителя администрации Кировского района города, в результате случившегося погибли два человека.

Кроме того, уточняется, что не менее шести граждан получили ранения. Подробности происшествия в настоящий момент не уточняются, передает РИА "Новости".

Подчеркивается также, что вышеуказанную ситуацию сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пока никак не прокомментировали. Информации о том, где именно была взорвана граната также пока не поступало.