В Госдуме прокомментировали слова Пентагона о вероятности уничтожения России

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал сегодня заявление Пентагона о вероятности уничтожения Российской Федерации при помощи американских подлодок.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация не намерена ни на кого нападать, однако вооруженные силы страны настолько современны, что способны успешно отразить любой тип агрессии, передает RT. Швыткин добавил, что подобные высказывания со стороны США еще раз свидетельствуют о необходимости и дальше укреплять оборону РФ.

Напомним, слова о вероятности уничтожения России произнес ранее генерал Джон Хайтен, который является председателем Стратегического командования Вооруженных сил США.