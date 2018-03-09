У мечети в Кабуле прогремел взрыв, девять погибших

В пятницу, 9 марта, неподалеку от шиитской мечети, расположенной на западе Кабула, прогремел взрыв. Согласно последней информации, жертвой атаки в столице Афганистана сегодня стали не менее девяти человек.

Заместитель пресс-секретаря министра внутренних дел страны Нусрат Рахими отметил, что в ходе взрыва пострадали около семи человек. Как уточняет ТАСС, трагедия произошла из-за подрыва террориста-смертника рядом с мечетью, где проходила церемония в честь годовщины смерти бывшего лидера афганских шиитов Абдулы Али Мазари.

Другие источники утверждают, что из-за теракта скончались не менее десяти человек, а ранения получили еще 22 местных жителя. Информация уточняется.