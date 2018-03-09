Ополченцы ЛНР остановили прорыв пьяных украинских неонацистов
9 марта 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы ЛНР пресекли попытку прорыва на территорию республики группы бойцов запрещенной в России неонацистской группировки «Правый сектор». Об этом говорится в информации, распространенной властями самопровозглашенного государства.
Инцидент произошел минувшей ночью возле поселка Калиново. Защитники республики обнаружили в районе населенного пункта диверсантов, пытавшихся проникнуть в ЛНР. В сообщении, процитированном сайтом «Новороссия», отмечается, что правосеки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Прямого боевого столкновения удалось избежать. После обнаружения радикалы возвратились на территорию Луганской области, контролируемую властями Украины.
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