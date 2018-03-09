Евросоюз намерен выделить Украине 1 миллиард евро

Евросоюз планирует предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Об этом в пятницу сообщил представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн в ходе пресс-конференции.

Подчеркивается, что данная сумма будет направлена для поддержки реформ. Это решение было принято после соответствующего запроса со стороны властей Украины, а также по итогам переговоров президента страны Петра Порошенко и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Как отмечает ТАСС, с начала кризиса Евросоюз выделил Украине 12,8 миллиарда евро, из которых 2,8 миллиарда были перечислены в рамках трех макрофинансовых программ.