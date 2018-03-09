Пушков высказался о призыве сенаторов США к Тиллерсону начать диалог с Россией

Российский политик Алексей Пушков высказался о призыве американских сенаторов к госсекретарю США Рексу Тиллерсону начать диалог с Россией. Пушков: "В военном плане Россия очень сильна"

Группа сенаторов призвала главу МИД США Тиллерсона "незамедлительно начать новый раунд переговоров" с Россией по стратегической стабильности после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию устроил презентацию нового российского вооружения, - передаёт RT.

"В сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter.