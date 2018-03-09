Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма в районе Алупки и в районе Севастополя. Этот же беспилотник был зафиксирован во время пролета вдоль линии разграничения в Донбассе и на расстояние до 60 километров от граничащих с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

О разведке у российских границ в районе Крыма стратегическим разведывательным беспилотником США RQ-4A Global Hawk сообщил сервис слежения за перемещением авиации CivMilA в Twitter.

По данным сервиса, американский дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с авиабазы Сигонелла (на Сицилии), и после в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16000 м вдоль западного и южного побережий Крыма, - сообщает РИА Новости.

Сначала дрон облетел российско-украинскую границу, а потом направился к Крыму. В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.