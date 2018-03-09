СМИ узнали причину «позорного проигрыша» США России на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты терпят позорное поражение на Ближнем Востоке. Влияние в одном из важнейших регионов мира стремительно переходит к России. Такое мнение изложено в статье, появившейся на страницах американской прессы.

Ближний Восток входит в сферу интересов США с середины XX века. В настоящее время крупные американские военные базы находятся в таких странах, как Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Общая численность персонала, постоянно присутствующего на данных объектах, составляет несколько десятков тысяч человек. Несмотря на наличие столь внушительного контингента, Вашингтон теряет статус ведущего игрока в регионе, который переходит к России, констатируется в статье, опубликованной газетой The Hill.









Авторы издания отмечают, что ближневосточная политика, которую проводила Москва последние годы, помогла ей добиться значимых успехов. Так, РФ удалось спасти режим президента Сирии Башара Асада и наладить рабочие отношения со всеми крупными региональными державами. К их числу относятся Египет, Саудовская Аравия, Израиль, Иран и Турция.

Отдельно газета останавливаются на сотрудничестве Москвы и Каира. В материале рассказывается о том, что стороны подписали проект соглашения, предоставляющего России доступ в воздушное пространство Египта. Кроме того, достигнуты договоренности о продаже Египту российских систем ПРО и строительстве на территории арабской республики первого атомного реактора.









Москве благодаря налаживанию диалога с ключевыми странами региона удалось заполучить более влиятельные позиции на Ближнем Востоке, чем те, которые имел Советский Союз 40 лет назад, пишет издание. Вашингтон этот путь игнорирует и терпит поражение.









Газета обращает внимание на то, что у США до сих пор нет послов в Египте, Иордании, Ливии, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Турции. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что администрация президента Дональда Трампа намерена разговаривать с ближневосточными государствами с позиции силы.









Такой подход обречен на неудачу, предрекается в материале. Издание отмечает, что основным инструментом продвижения национальных интересов всегда была дипломатия. Военная мощь является запасным вариантом, к которому прибегают, когда остальные аргументы исчерпаны.