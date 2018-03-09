Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить изменить текст украинского гимна. По мнению Шуфрича, нынешний гимн начинается слишком трагически. По его идее, фразу «еще не умерла Украина и слава и воля» нужно изменить на «Будет вечно Украина, ее слава и воля».

Шуфрич полагает, что украинцы «должны быть запрограммированы на жизнь». Депутат Рады напомнил, что ранее в украинский гимн вносилась одна поправка, поэтому он не произойдет ничего плохого, если будет внесена вторая, - пишут украинские СМИ.

«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — сказал Шуфрич.

Гимном Украины с 1991 года стала песня на стихи Павла Чубинского «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…», написанные в 1863 году. Музыку сочинил композитор и священник Михаил Вербицкий.

В 2003 году Рада официально утвердила текст, первая строка которого была изменена на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».