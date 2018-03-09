Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический
9 марта 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить изменить текст украинского гимна. По мнению Шуфрича, нынешний гимн начинается слишком трагически. По его идее, фразу «еще не умерла Украина и слава и воля» нужно изменить на «Будет вечно Украина, ее слава и воля».
Шуфрич полагает, что украинцы «должны быть запрограммированы на жизнь». Депутат Рады напомнил, что ранее в украинский гимн вносилась одна поправка, поэтому он не произойдет ничего плохого, если будет внесена вторая, - пишут украинские СМИ.
«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — сказал Шуфрич.
Гимном Украины с 1991 года стала песня на стихи Павла Чубинского «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…», написанные в 1863 году. Музыку сочинил композитор и священник Михаил Вербицкий.
В 2003 году Рада официально утвердила текст, первая строка которого была изменена на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».
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