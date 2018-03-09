ВСУ сорвали «абсолютное перемирие» и атаковали Донецк
9 марта 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в очередной раз сорвали действующее в зоне конфликта в Донбассе «абсолютное перемирие». Соответствующую информацию распространило оперативное командование ДНР.
В сообщении, оказавшемся в распоряжении агентства «Новороссия», говорится, что накануне вечером украинские силовики атаковали пригород Донецка. Обстрелу из минометов подверглось село Спартак.
«Абсолютное перемирие» вступило в силу в минувший понедельник. Ранее в интернете было опубликовано видео допроса солдата ВСУ, взятого в плен ополченцами. Военнослужащий рассказал о находящихся в Донбассе иностранных инструкторах.
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