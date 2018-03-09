Американский генерал рассказал о страхе России перед мощью НАТО
9 марта 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация признает военное превосходство НАТО и испытывает страх перед блоком. С таким заявлением выступил Кертис Скапаротти, главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе.
Американского генерала процитировало РИА Новости. Скапаротти признал, что армия России имеет некоторые преимущества в вероятном конфликте, однако длительного противостояния с НАТО она не выдержит. В Москве это понимают, отметил военный.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения у границ России. Данные маневры должны пройти осенью текущего года.
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