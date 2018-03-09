На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"
9 марта 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
На украинском сайте "Миротворец" появился призыв стрелять, не задумываясь, в российских священнослужителей РПЦ. Заявление "Миротворца" опубликовано на странице в соцсети Facebook, - передает РИА Новости.
"Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь", — призывают представители "Миротворца".
В среду, 7 марта, в базу данных "Миротворца" включили кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак из-за того, что она якобы "сознательно нарушала государственные границы Украины" при поездке в Крым в 2014 году и оправдывала "оккупацию" Крыма.
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