//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//В мире 13+

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

9 марта 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

На украинском сайте "Миротворец" появился призыв стрелять, не задумываясь,  в российских священнослужителей РПЦ. Заявление "Миротворца" опубликовано на странице в соцсети Facebook, - передает РИА Новости.

"Миротворец" добавил в свою базу Ксению Собчак

"Миротворец" добавил в свою базу Ксению Собчак

 

"Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь", — призывают представители "Миротворца".

В среду, 7 марта, в базу данных "Миротворца" включили кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак из-за того, что она якобы "сознательно нарушала государственные границы Украины" при поездке в Крым в 2014 году и оправдывала "оккупацию" Крыма.

Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина «отметила» выход российского исторического фильма «Окрыленные» зачислением нескольких участников съемочной группы в «Чистилище» сайта «Миротворец».

Разочарованные в армии украинские офицеры начали массово увольняться из ВСУ

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма в районе Алупки и в районе Севастополя. Этот же беспилотник зафиксирован во время пролета вдоль линии разграничения в Донбассе.

//В мире

СМИ сообщили о задержании на Украине переговорщика по пленным на Донбассе

СМИ сообщили о задержании на Украине переговорщика по пленным на Донбассе

Украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Рубан был задержан 8 марта на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Ким Чен Ын настаивает на скорейшей встрече с Трампом

Ким Чен Ын настаивает на скорейшей встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын настаивает «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Трамп ответил согласием на предложение северокорейского лидера и готов с ним встретиться до мая месяца.

//В мире

Уточнено количество людей, госпитализированных в связи с отравлением Скрипаля

Уточнено количество людей, госпитализированных в связи с отравлением Скрипаля

Британские СМИ уточнили количество людей, попавших в больницу города Солсбери после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. От действия нервно-паралитического вещества пострадал 21 человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Пушков высказался о призыве сенаторов США к Тиллерсону начать диалог с Россией

Пушков высказался о призыве сенаторов США к Тиллерсону начать диалог с Россией

Российский политик Алексей Пушков высказался о призыве американских сенаторов к госсекретарю США Рексу Тиллерсону начать диалог с Россией. "Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет".

//Спорт

Пятикратная чемпионка России рассказала о кумовстве в отечественном биатлоне

Пятикратная чемпионка России рассказала о кумовстве в отечественном биатлоне

Пятикратная чемпионка России по биатлону Галина Нечкасова рассказала о системе, выстроенной в этом виде спорта, когда без покровителей спортсмену практически невозможно участвовать в соревнованиях и побеждать.

//Шоу-бизнес

Юлия Пересильд показала нежное фото с дочками Машей и Аней

Юлия Пересильд показала нежное фото с дочками Машей и Аней

Фотография Юлии Пересильд с дочками Машей и Анечкой, опубликованная актрисой в Инстаграм, вызвала восхищение у подписчиков и поклонников. Ане - восемь с половиной лет, Маше -четыре года.

//Общество

7 основных правил знакомств для тех, кто хочет найти вторую половинку в Сети

7 основных правил знакомств для тех, кто хочет найти вторую половинку в Сети

Психологи дают несколько советов, как сделать соцсети и анкеты на сайтах знакомств более привлекательными для тех, кто хочет отыскать в интернете свою половинку.

//Новости партнеров

//Общество

Китайская космическая станция теряет высоту и через 10 дней рухнет на Землю

Китайская космическая станция теряет высоту и через 10 дней рухнет на Землю

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» стремительно теряет высоту. По предварительным подсчетам экспертов, модуль весом почти 9 тонн, упадет на поверхность планеты через 21 день. П

//Шоу-бизнес

Актриса Юлия Снигирь рассказала об очень личном

Актриса Юлия Снигирь рассказала об очень личном

Актриса Юлия Снигирь, известная своми ролями в российских исторических кинофильмах, тщательно охраняет свою личную жизнь, бережет свою семью. По признанию Юлии, в жизни она социопат и интроверт.

//В мире

СМИ узнали причину «позорного проигрыша» США России на Ближнем Востоке

СМИ узнали причину «позорного проигрыша» США России на Ближнем Востоке

США терпят позорное поражение на Ближнем Востоке. Влияние в одном из важнейших регионов мира стремительно переходит к России. Такое мнение изложено в статье, появившейся на страницах американской прессы.

//В мире

Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия

Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание на КПП в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. "Это не случайное задержание", — прокомментировал он.

//Общество

Поднял «Ласковый май» - подниму и культуру

Поднял «Ласковый май» - подниму и культуру

Андрей Разин, создавший легендарный «Ласковый май», уверен в порочности системы распределения бюджетных денег, созданной министром культуры Мединским. Он уверен, что культура должна не клянчить деньги, а приносить их.

//Шоу-бизнес

"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"

"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"

Анастасия Волочкова решила как настоящий кумир «добить поклонников танцем». Видео в ее микроблоге в очередной раз заставило подписчиков посостязаться в острословии.

//Шоу-бизнес

Панин выложил видео, как с дочкой в супермаркет "за хлебушком сходил"

Панин выложил видео, как с дочкой в супермаркет "за хлебушком сходил"

Алексей Панин, известный своими оригинальными действия, регулярно выкладывает видео и фото из своей жизни и жизни его дочки Ани. Актер выложил новое видео, из супермаркета. Нюся везет тележку с бутылками.

//Общество

Ученые назвали простой способ защиты от рака

Ученые назвали простой способ защиты от рака

В Японии ученые провели исследования влияния витамина D на развитие рака и сделали вывод, что этот витамин, содержащийся в организме человек в достаточном количестве, может уберечь от онкологии.

//Шоу-бизнес

Николай Басков планирует стать многодетным отцом

Николай Басков планирует стать многодетным отцом

Николай Николай Басков уверяет, что свадьба с Викторией Лопыревой обязательно состоится. Более того, певец мечтает, чтобы будущая жена родила ему еще троих малышей.

//Шоу-бизнес

Почему заболевшая Толкалина в постели поёт песни Гребенщикова

Почему заболевшая Толкалина в постели поёт песни Гребенщикова

Любовь Толкалина серьёзно заболела и оповестила об этом общественность, лёжа в постели. Артистка тихонько пропела песню Гребенщикова "Не трать время". А лидер "Аквариума" ранее попал в реанимацию.

//Шоу-бизнес

Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело

Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело

Популярная телеведущая Маша Малиновская рассказала о своей семье, неудачных романах и пластических операциях, после которых она несколько раз чуть не погибла, а некоторые просто ужасно уродовали ее тело.

//Общество

Российские силовики получат новейшее подводное оружие

Российские силовики получат новейшее подводное оружие

Российские силовые структуры вооружат новым автоматом АДС, который умеет стрелять под водой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении прессы. Калибр АДС составляет 5,45 миллиметра.

//В мире

Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический

Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить изменить текст украинского гимна. По его идее, фразу «еще не умерла Украина и слава и воля» нужно изменить на «Будет вечно Украина, ее слава и воля».

//Общество

Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах

Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах

Ученые провели исследования и выявили, что люди, проживающие в мегаполисах, чаще обращаются к дерматологам с жалобами на проблемы с кожей. Исследования проводились в Южной Корее в нескольких научных лабораториях.

//В мире

ВСУ сорвали «абсолютное перемирие» и атаковали Донецк

ВСУ сорвали «абсолютное перемирие» и атаковали Донецк

Вооруженные силы Украины в очередной раз сорвали действующее в зоне конфликта в Донбассе «абсолютное перемирие». Соответствующую информацию распространило оперативное командование Донецкой народной республики.

//Шоу-бизнес

"С платьем что-то не так", поклонники не оценили обвисшую грудь Валерии

"С платьем что-то не так", поклонники не оценили обвисшую грудь Валерии

Российская певица Валерия опубликовала в Сети снимок из Кремлевского дворца. Подписчики тут же раскритиковал наряд исполнительницы, который неудачно подчеркнул ее грудь.

//В мире

Американский генерал рассказал о страхе России перед мощью НАТО

Американский генерал рассказал о страхе России перед мощью НАТО

Российская Федерация признает военное превосходство НАТО и испытывает страх перед блоком. С таким заявлением выступил Кертис Скапаротти, главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе.

//В мире

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

На украинском сайте "Миротворец" появился призыв стрелять не задумываясь в российских священнослужителей РПЦ. Заявление "Миротворца" опубликовано на странице в соцсети Facebook.

//В мире

В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой

В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой

Российская Федерация готовится к «внезапной войне» с Украиной и прибалтийскими республиками. Такое утверждение содержится в докладе, который опубликовал аналитический центр Institute for the Study of War.

//Шоу-бизнес

Вечно голая российская модель и ведущая эмоционально рассуждала о морали в Сети

Вечно голая российская модель и ведущая эмоционально рассуждала о морали в Сети

Российская модель и ведущая Мария Лиман злобно осудила дам, которые устраивают охоту на очередного «богатенького папика» и стараются заарканить его, рожая ребенка, который по сути оказывается никому не нужным. ы.

//Шоу-бизнес

Клип "Ленинграда" о суперженщине Юле становится популярным в сети

Клип "Ленинграда" о суперженщине Юле становится популярным в сети

Клип группы "Ленинград" на песню "Не Париж", посвященный суперженщине Юле, становится популярным в сети. Клип "Не Париж", опубликованный на YouTube-канале, за сутки собрал более 5,5 млн просмотров.

//Спорт

Стабильная нестабильность «Зенита»: проиграли «Лейпцигу»

Стабильная нестабильность «Зенита»: проиграли «Лейпцигу»

К матчу в Германии «Зенит» подошёл не в лучшем психологическом состоянии – последний поединок в чемпионате против «Урала» (0:0) не только подвинул питерцев на четвертую строчку.

//Общество

В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины

В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины

В Москве сразу четыре автомобиля, в том числе BMW, Skoda, Chrysler и Kia, попали в дорожно-транспортное происшествие на Волгоградском проспекте. В результате аварии пострадали два человека.

//Общество

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря. Как сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных судов через Босфор, суда турецкой береговой охраны сопровождают военный корабль США.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма

Американский беспилотник замечен за проведением разведки у побережья Крыма в районе Алупки и в районе Севастополя. Этот же беспилотник зафиксирован во время пролета вдоль линии разграничения в Донбассе.

//В мире

СМИ сообщили о задержании на Украине переговорщика по пленным на Донбассе

СМИ сообщили о задержании на Украине переговорщика по пленным на Донбассе

Украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Рубан был задержан 8 марта на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области.

//В мире

Ким Чен Ын настаивает на скорейшей встрече с Трампом

Ким Чен Ын настаивает на скорейшей встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын настаивает «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Трамп ответил согласием на предложение северокорейского лидера и готов с ним встретиться до мая месяца.

//В мире

Уточнено количество людей, госпитализированных в связи с отравлением Скрипаля

Уточнено количество людей, госпитализированных в связи с отравлением Скрипаля

Британские СМИ уточнили количество людей, попавших в больницу города Солсбери после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. От действия нервно-паралитического вещества пострадал 21 человек.

//В мире

Пушков высказался о призыве сенаторов США к Тиллерсону начать диалог с Россией

Пушков высказался о призыве сенаторов США к Тиллерсону начать диалог с Россией

Российский политик Алексей Пушков высказался о призыве американских сенаторов к госсекретарю США Рексу Тиллерсону начать диалог с Россией. "Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет".

//Спорт

Пятикратная чемпионка России рассказала о кумовстве в отечественном биатлоне

Пятикратная чемпионка России рассказала о кумовстве в отечественном биатлоне

Пятикратная чемпионка России по биатлону Галина Нечкасова рассказала о системе, выстроенной в этом виде спорта, когда без покровителей спортсмену практически невозможно участвовать в соревнованиях и побеждать.

//Шоу-бизнес

Юлия Пересильд показала нежное фото с дочками Машей и Аней

Юлия Пересильд показала нежное фото с дочками Машей и Аней

Фотография Юлии Пересильд с дочками Машей и Анечкой, опубликованная актрисой в Инстаграм, вызвала восхищение у подписчиков и поклонников. Ане - восемь с половиной лет, Маше -четыре года.

//Общество

7 основных правил знакомств для тех, кто хочет найти вторую половинку в Сети

7 основных правил знакомств для тех, кто хочет найти вторую половинку в Сети

Психологи дают несколько советов, как сделать соцсети и анкеты на сайтах знакомств более привлекательными для тех, кто хочет отыскать в интернете свою половинку.

//Общество

Китайская космическая станция теряет высоту и через 10 дней рухнет на Землю

Китайская космическая станция теряет высоту и через 10 дней рухнет на Землю

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» стремительно теряет высоту. По предварительным подсчетам экспертов, модуль весом почти 9 тонн, упадет на поверхность планеты через 21 день. П

//Шоу-бизнес

Актриса Юлия Снигирь рассказала об очень личном

Актриса Юлия Снигирь рассказала об очень личном

Актриса Юлия Снигирь, известная своми ролями в российских исторических кинофильмах, тщательно охраняет свою личную жизнь, бережет свою семью. По признанию Юлии, в жизни она социопат и интроверт.

//В мире

СМИ узнали причину «позорного проигрыша» США России на Ближнем Востоке

СМИ узнали причину «позорного проигрыша» США России на Ближнем Востоке

США терпят позорное поражение на Ближнем Востоке. Влияние в одном из важнейших регионов мира стремительно переходит к России. Такое мнение изложено в статье, появившейся на страницах американской прессы.

//В мире

Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия

Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание на КПП в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. "Это не случайное задержание", — прокомментировал он.

//Общество

Поднял «Ласковый май» - подниму и культуру

Поднял «Ласковый май» - подниму и культуру

Андрей Разин, создавший легендарный «Ласковый май», уверен в порочности системы распределения бюджетных денег, созданной министром культуры Мединским. Он уверен, что культура должна не клянчить деньги, а приносить их.

//Шоу-бизнес

"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"

"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"

Анастасия Волочкова решила как настоящий кумир «добить поклонников танцем». Видео в ее микроблоге в очередной раз заставило подписчиков посостязаться в острословии.

//Шоу-бизнес

Панин выложил видео, как с дочкой в супермаркет "за хлебушком сходил"

Панин выложил видео, как с дочкой в супермаркет "за хлебушком сходил"

Алексей Панин, известный своими оригинальными действия, регулярно выкладывает видео и фото из своей жизни и жизни его дочки Ани. Актер выложил новое видео, из супермаркета. Нюся везет тележку с бутылками.

//Общество

Ученые назвали простой способ защиты от рака

Ученые назвали простой способ защиты от рака

В Японии ученые провели исследования влияния витамина D на развитие рака и сделали вывод, что этот витамин, содержащийся в организме человек в достаточном количестве, может уберечь от онкологии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Николай Басков планирует стать многодетным отцом

Николай Басков планирует стать многодетным отцом

Николай Николай Басков уверяет, что свадьба с Викторией Лопыревой обязательно состоится. Более того, певец мечтает, чтобы будущая жена родила ему еще троих малышей.

//Шоу-бизнес

Почему заболевшая Толкалина в постели поёт песни Гребенщикова

Почему заболевшая Толкалина в постели поёт песни Гребенщикова

Любовь Толкалина серьёзно заболела и оповестила об этом общественность, лёжа в постели. Артистка тихонько пропела песню Гребенщикова "Не трать время". А лидер "Аквариума" ранее попал в реанимацию.

//Шоу-бизнес

Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело

Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело

Популярная телеведущая Маша Малиновская рассказала о своей семье, неудачных романах и пластических операциях, после которых она несколько раз чуть не погибла, а некоторые просто ужасно уродовали ее тело.

//Общество

Российские силовики получат новейшее подводное оружие

Российские силовики получат новейшее подводное оружие

Российские силовые структуры вооружат новым автоматом АДС, который умеет стрелять под водой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении прессы. Калибр АДС составляет 5,45 миллиметра.

//В мире

Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический

Депутат Рады предложил изменить текст гимна Украины на менее трагический

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить изменить текст украинского гимна. По его идее, фразу «еще не умерла Украина и слава и воля» нужно изменить на «Будет вечно Украина, ее слава и воля».

//Общество

Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах

Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах

Ученые провели исследования и выявили, что люди, проживающие в мегаполисах, чаще обращаются к дерматологам с жалобами на проблемы с кожей. Исследования проводились в Южной Корее в нескольких научных лабораториях.

//В мире

ВСУ сорвали «абсолютное перемирие» и атаковали Донецк

ВСУ сорвали «абсолютное перемирие» и атаковали Донецк

Вооруженные силы Украины в очередной раз сорвали действующее в зоне конфликта в Донбассе «абсолютное перемирие». Соответствующую информацию распространило оперативное командование Донецкой народной республики.

//Шоу-бизнес

"С платьем что-то не так", поклонники не оценили обвисшую грудь Валерии

"С платьем что-то не так", поклонники не оценили обвисшую грудь Валерии

Российская певица Валерия опубликовала в Сети снимок из Кремлевского дворца. Подписчики тут же раскритиковал наряд исполнительницы, который неудачно подчеркнул ее грудь.

//В мире

Американский генерал рассказал о страхе России перед мощью НАТО

Американский генерал рассказал о страхе России перед мощью НАТО

Российская Федерация признает военное превосходство НАТО и испытывает страх перед блоком. С таким заявлением выступил Кертис Скапаротти, главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе.

//В мире

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

На сайте "Миротворец" появился призыв стрелять в "московских попов"

На украинском сайте "Миротворец" появился призыв стрелять не задумываясь в российских священнослужителей РПЦ. Заявление "Миротворца" опубликовано на странице в соцсети Facebook.

//В мире

В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой

В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой

Российская Федерация готовится к «внезапной войне» с Украиной и прибалтийскими республиками. Такое утверждение содержится в докладе, который опубликовал аналитический центр Institute for the Study of War.

//Шоу-бизнес

Вечно голая российская модель и ведущая эмоционально рассуждала о морали в Сети

Вечно голая российская модель и ведущая эмоционально рассуждала о морали в Сети

Российская модель и ведущая Мария Лиман злобно осудила дам, которые устраивают охоту на очередного «богатенького папика» и стараются заарканить его, рожая ребенка, который по сути оказывается никому не нужным. ы.

//Шоу-бизнес

Клип "Ленинграда" о суперженщине Юле становится популярным в сети

Клип "Ленинграда" о суперженщине Юле становится популярным в сети

Клип группы "Ленинград" на песню "Не Париж", посвященный суперженщине Юле, становится популярным в сети. Клип "Не Париж", опубликованный на YouTube-канале, за сутки собрал более 5,5 млн просмотров.

//Спорт

Стабильная нестабильность «Зенита»: проиграли «Лейпцигу»

Стабильная нестабильность «Зенита»: проиграли «Лейпцигу»

К матчу в Германии «Зенит» подошёл не в лучшем психологическом состоянии – последний поединок в чемпионате против «Урала» (0:0) не только подвинул питерцев на четвертую строчку.

//Общество

В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины

В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины

В Москве сразу четыре автомобиля, в том числе BMW, Skoda, Chrysler и Kia, попали в дорожно-транспортное происшествие на Волгоградском проспекте. В результате аварии пострадали два человека.

//Общество

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря. Как сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных судов через Босфор, суда турецкой береговой охраны сопровождают военный корабль США.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры