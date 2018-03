В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой

Российская Федерация готовится к «внезапной войне» с Украиной и прибалтийскими республиками. Такое утверждение содержится в докладе, который опубликовал аналитический центр Institute for the Study of War.

Американские эксперты пишут, что Москва якобы разместила в балтийском регионе одно десантное подразделение и три механизированные части – на границе с Украиной. Авторы исследования призвали руководство США обратить внимание на эти маневры и предпринять необходимые меры, информирует сайт «Русская весна».

Ранее сообщалось, что в американском министерстве обороны признали бессилие перед новейшим российским оружием.