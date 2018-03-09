В США вскрыли «подготовку России» к «внезапной войне» с Украиной и Прибалтикой
9 марта 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация готовится к «внезапной войне» с Украиной и прибалтийскими республиками. Такое утверждение содержится в докладе, который опубликовал аналитический центр Institute for the Study of War.
Американские эксперты пишут, что Москва якобы разместила в балтийском регионе одно десантное подразделение и три механизированные части – на границе с Украиной. Авторы исследования призвали руководство США обратить внимание на эти маневры и предпринять необходимые меры, информирует сайт «Русская весна».
Ранее сообщалось, что в американском министерстве обороны признали бессилие перед новейшим российским оружием.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес