Плененный украинский солдат выдал данные об иностранцах на позициях ВСУ

Украинский солдат, попавший в плен к ополченцам Донбасса, выдал информацию об иностранных инструкторах, находящихся в зоне конфликта. Видео допроса военнослужащего опубликовано на YouTube.

Молодой человек рассказал, что на позиции его подразделения приезжала группа, состоящая из американцев и поляков. По словам солдата, инструкторы осматривали территорию и проверяли силовиков на готовность к наступлению.

Ранее в четверг сообщалось, что офицеры Вооруженных сил Украины начали массово увольняться из армии. Покидающие ВСУ военнослужащие недовольны неадекватным командованием, рассказал украинский волонтер Роман Синицын.