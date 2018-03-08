Плененный украинский солдат выдал данные об иностранцах на позициях ВСУ
8 марта 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский солдат, попавший в плен к ополченцам Донбасса, выдал информацию об иностранных инструкторах, находящихся в зоне конфликта. Видео допроса военнослужащего опубликовано на YouTube.
Молодой человек рассказал, что на позиции его подразделения приезжала группа, состоящая из американцев и поляков. По словам солдата, инструкторы осматривали территорию и проверяли силовиков на готовность к наступлению.
Ранее в четверг сообщалось, что офицеры Вооруженных сил Украины начали массово увольняться из армии. Покидающие ВСУ военнослужащие недовольны неадекватным командованием, рассказал украинский волонтер Роман Синицын.
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