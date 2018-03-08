Националисты собираются «сорвать» выборы президента РФ на Украине

Организации украинских националистов выступили с угрозами сорвать голосование в день выборов президента России на участках, организованных в российских дипломатических представительствах на Украине.

Националисты пообещали заблокировать проходы в здания. Они заявили, что считают «недопустимым с позиции здравого смысла и морали» проведение выборов российского президента на Украине, сообщает Газета.Ру.

В начале февраля Россия направила в украинский МИД ноту об открытии четырех избирательных участков на Украине в день выборов президента РФ. Украинскую сторону также призвали обеспечить соответствующие меры безопасности во время голосования.

Украина намерена осуществить масштабную провокацию в Донбассе с целью сорвать проведение президентских выборов в России. Такое мнение высказал политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков.