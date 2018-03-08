Американские эксперты признали превосходство гиперзвукового оружия России

Соединенным Штатам потребуется несколько лет упорной и дорогостоящей работы, чтобы создать серийные модели гиперзвукового оружия, имеющегося у России. Такое мнение высказали американские эксперты.

Гиперзвуковым называют оружие, которое может выполнять управляемый аэродинамический полет в атмосфере в течение длительного времени со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). В России, судя по публикациям СМИ, данные системы начали создаваться несколько лет назад. Первоначально речь шла о разработке гиперзвуковых ракет «Циркон» и «БраМос» (к реализации второго проекта привлекли специалистов из Индии).

Президент Владимир Путин в ходе недавнего президентского послания сообщил, что в конце 2017 года российская армия получила в свое распоряжение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». К тому же классу принадлежат комплексы «Сармат» и «Авангард», о которых также рассказал глава государства.









В Пентагоне, реагируя на послание Путина, признались, что разработка Россией гиперзвукового оружия хоть и не является секретом для США, однако вызывает беспокойство. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра обороны Джон Руд.

Еще один представитель военного ведомства, глава Стратегического командования американских Вооруженных сил Джон Хайтен предложил способ борьбы с российскими ракетами. По словам Хайтена, защититься от них можно с помощью орбитального радара, который будет отслеживать пуск боеприпасов.

О том, когда США создадут собственное гиперзвуковое оружие, военный не сказал. Из статьи, опубликованной некоторое время назад в журнале The National Interest, следует, что с этим у Штатов проблемы.

Авторы издания пишут, что ранее американские специалисты тестировали две разработки - Advanced HypersonicWeapon (AHW) и HypersonicTechnologyVehicle 2 (HTV-2). Последнее по времени испытание AHW в 2014 году обернулось провалом. Более свежей информации о данных проектах нет.

Для создания серийных моделей гиперзвукового оружия Вашингтону потребуются еще много лет упорной и дорогостоящей работы, полагают эксперты журнала. Они отметили, что Россия и, возможно, Китай в настоящий момент опережают США в этой области.