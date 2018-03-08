Пропавший в ночь на 8 марта 2014 года Boeing окружил заговор молчания

Правительство Франции, а также военные США, Китая и Австралии, располагают информацией о пропавшем четыре года назад Боинге рейса Куала-Лумпур – Пекин. Но молчат. Близ Антарктиды найден упавший "корабль инопланетян"

Так утверждает муж француженки, которая находилась на борту бесследно исчезнувшего самолета вместе с двумя детьми. В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200, принадлежавший компании Malaysia Airlines, выполнял рейс МН370 Куала-Лумпур – Пекин. На борту находилось 12 членов экипажа и 227 пассажиров, включая одного российского туриста. Внезапно авиалайнер пропал с радаров. Поисковая экспедиция не смогла обнаружить место авиакатастрофы. Официально предполагается, что «Боинг» рухнул в воду в южной части Индийского океана, пишет РИА Новости.

Но Гислен Уаттрело, потерявший жену и двоих детей в этой таинственной истории, не верит в официальную версию. Он подчеркивает, что история исчезновения авиалайнера окружена молчанием, и даже французское бюро по расследованию авиакатастроф до сих пор не предоставило свой отчет. Молчат и все остальные. «Это очень тревожит. Это знак больших сложностей в этой истории», - говорит Уаттрело.

Тем временем на поверхности Южных Сандвичевых островов близ Антарктиды недавно был обнаружен странный крупный объект продолговатой формы. Судя по глубокому следу, оставленному на снежном поле, он упал сверху и скользил по поверхности, пока не остановился совсем. Одна из версий обнаруживших объект блогеров – что это и есть тот пропавший четыре года назад «Боинг».