Посольство РФ в США раскритиковало Госдеп за фейковые новости
8 марта 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство РФ в США раскритиковало американский Госдепартамент за распространение фейковых новостей и комментариев о России. Российские дипломаты поздравили официального представителя МИД США Хизер Науэрт и других сотрудниц Госдепа с Международным женским днем.
Сначала российское посольство уличило Госдеп в искажении информации о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Сегодня в Facebook российской дипмиссии опубликовано: "Мы слышим поток фейковых новостей — о жестокости России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран"
По мнению дипломатов, относительно встречи Лаврова и Тиллерсона ситуация "достаточно казусная".
"Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки", - цитирует RT.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес