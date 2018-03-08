Посольство РФ в США раскритиковало Госдеп за фейковые новости

Посольство РФ в США раскритиковало американский Госдепартамент за распространение фейковых новостей и комментариев о России. Российские дипломаты поздравили официального представителя МИД США Хизер Науэрт и других сотрудниц Госдепа с Международным женским днем.









Сначала российское посольство уличило Госдеп в искажении информации о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Сегодня в Facebook российской дипмиссии опубликовано: "Мы слышим поток фейковых новостей — о жестокости России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран"

По мнению дипломатов, относительно встречи Лаврова и Тиллерсона ситуация "достаточно казусная".

"Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки", - цитирует RT.