В Киеве злоумышленники обстреляли ресторан
8 марта 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Киева неизвестные злоумышленники обстреляли ресторан. Инцидент произошел на улице Владимирской неподалеку от Национального музея истории Украины. В ресторане произошло возгорание и разгорелся пожар. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
По данным полиции, неподалеку от места происшествия был обнаружен гранатомет, из которого был произведен обстрел ресторана, - сообщили местные СМИ. От взрыва гранаты в домах рядом с рестораном вылетели стекла в окнах.
На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС.
По предварительным данным, люди не пострадали. Рабочие версии причин происшествия пока не разглашаются.
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