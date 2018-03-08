В Киеве злоумышленники обстреляли ресторан

В центре Киева неизвестные злоумышленники обстреляли ресторан. Инцидент произошел на улице Владимирской неподалеку от Национального музея истории Украины. В ресторане произошло возгорание и разгорелся пожар. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

По данным полиции, неподалеку от места происшествия был обнаружен гранатомет, из которого был произведен обстрел ресторана, - сообщили местные СМИ. От взрыва гранаты в домах рядом с рестораном вылетели стекла в окнах.

На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС.

По предварительным данным, люди не пострадали. Рабочие версии причин происшествия пока не разглашаются.