В Англии армия снеговиков требует правосудия

Жительница английского городка Гейтсхед Рейчел Белл слепила для своей дочери снежную бабу на одной из автобусных остановок. Но вандалы разрушили ее творение.

Рейчел назвала свою снежную бабу Брендой, повязала ей на шею фиолетовый шарфик и снабдила хозяйственной сумкой. Когда наутро она увидела свое творение растоптанным, то сфотографировала и выложила в Twitter то, что от нее осталось.

Горожане живо откликнулись на это сообщение. Сначала соседи Рейчел, а позже и другие неравнодушные жители слепили в городе больше 40 снеговиков – целую армию. На каждом снеговике был надет фиолетовый шарфик. Еще они устроили «похороны Бренды», окружив снеговиками импровизированный могильный холмик из снега. На автобусной остановке повесили плакат с требованием «правосудия для Бренды». Фотографии этого стихийного флешмоба стали выкладывать в соцсети с хэштегом #justiceforbrenda (#правосудиедлябренды), пишет Lenta.ru.

«Это удивительно. Я всего лишь хотела слепить снежную бабу», - поделилась недоумением Рейчел Белл.