Невеста принца Гарри крестилась по англиканскому обряду

Невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, приняла крещение по англиканскому обряду из уважения к будущей свекрови, королеве Елизавете II.

Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне. При проведении обряда, занявшего 45 минут, использовалась вода из реки Иордан. Присутствовали лишь несколько самых близких человек: принц Гарри, принц Чарльз с супругой Камиллой и помощники.

Ранее бывшая протестанткой американская актриса и модель Меган Маркл заявила в конце 2017 года, что готова принять англиканскую веру в знак уважения к главе Англиканской церкви, королеве Елизавете Второй. Хотя это условие и не является обязательным для ее вступления в брак с принцем Гарри.

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года, сообщает Lenta.ru.