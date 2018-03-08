Невеста принца Гарри крестилась по англиканскому обряду
8 марта 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, приняла крещение по англиканскому обряду из уважения к будущей свекрови, королеве Елизавете II.
Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне. При проведении обряда, занявшего 45 минут, использовалась вода из реки Иордан. Присутствовали лишь несколько самых близких человек: принц Гарри, принц Чарльз с супругой Камиллой и помощники.
Ранее бывшая протестанткой американская актриса и модель Меган Маркл заявила в конце 2017 года, что готова принять англиканскую веру в знак уважения к главе Англиканской церкви, королеве Елизавете Второй. Хотя это условие и не является обязательным для ее вступления в брак с принцем Гарри.
Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года, сообщает Lenta.ru.
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