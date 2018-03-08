Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обвинил бывшее украинское руководство и жителей страны в ситуации с "голубым топливом". На нефтегазовой конференции CERAWeek Коболев объявил, что в тяжелой экономической ситуации "Нафтогаза" виноваты политики прошлого, которые предпочитали покупать газ только у России, и население, которое потребляло чрезмерно много газа. Пушков прокомментировал угрозы Порошенко "Газпрому"

По мнению Коболева, Украине необходимо сократить потребление газа. Глава "Нафтогаза" полагает, что "Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России". И в этом две причины. Во-первых, как объяснил Коболев, политики "с очень популистский натурой наслаждались сильной поддержкой из России".

"И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр", — цитирует Коболева РИА Новости. По его данным, "стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости". А украинцы, пользуясь дешевым газом, потребляли его слишком много.

"Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление", — подчеркнул глава "Нафтогаза".