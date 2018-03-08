Италия отмечает 8 Марта общенациональной забастовкой

Крупнейшие итальянские профсоюзы решили отметить Международный женский день проведением 24-часовой общенациональной забастовки.

«Борьба с любой дискриминацией и любой формой насилия над женщинами это значительная часть нашей борьбы», - заявило профсоюзное объединение.

Бастуют железнодорожные перевозчики. Они гарантировали передвижение в часы пик пассажиров, едущих на работу и с работы. Экспресс-поезда также остались в графике, а вот движение остальных поездов может пострадать.

Бастуют авиаперевозчики. Крупнейшая авиакомпания Италии опубликовала список отмененных рейсов. Преподаватели школ и университетов, сотрудники здравоохранения, городских служб и строительной индустрии также готовы присоединиться к забастовке.

Во многих городах Италии сегодня пройдут пикеты и тематические акции, посвященные борьбе за права женщин. В сети информацию о них можно найти по хештэгу #wetogether (#мывместе), пишет РИА Новости.