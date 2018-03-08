Президента Франции раскритиковали за пьянство

Президент Франции Франсуа Макрон подвергся критике врачей за пьянство после того как признался, что выпивает по два бокала вина в день.

Франсуа Макрон разбирается в винах. Однажды он даже участвовал в слепой дегустации, и почти все сорта вин ему удалось определить безошибочно. Однако после того как он заявил, что вино не вредит здоровью, и не нужно осуждать французов за любовь к этому напитку, французские доктора возмутились.

«С научной точки зрения вино – это такой же алкогольный напиток, как и все прочие. Для печени нет разницы», - ответила Макрону министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.

Кстати, неоднократно были замечены в компании алкогольных напитков и другие высокопоставленные лица. Канцлер Германии Ангела Меркель много раз видели с кружкой пива, а Генсек НАТО Йенс Столтенберг отозвался о ней как об умеющем пить человеке и добавил, что очень впечатлен ее выносливостью. А у английской королевы Елизаветы II и вовсе целый ритуал употребления алкогольных напитков, пишет «Газета.ру».