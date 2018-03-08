Генсек ООН назвал дискриминацию женщин величайшей проблемой
8 марта 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании к 8 марта назвал дискриминацию женщин величайшей проблемой современности.
В его послании говорится, что в настоящее время к проблеме исторически сложившегося гендерного неравенства привлечено так много внимания, как никогда раньше. И в истории защиты прав женщин наступил поворотный момент. Однако обществу еще придется преодолеть серьезные препятствия, прежде чем оно сможет устранить сложившийся в отношении женщин дисбаланс.
Антониу Гутерриш напомнил, что свыше миллиарда женщин во всем мире лишены защиты от домашнего насилия. Разрыв в оплате труда мужчин и женщин доходит до 40%. Законы же часто не соблюдаются даже там, где они существуют.
Генсек ООН подчеркнул, что инвестиции в женщин – это самый действенный способ сделать лучше жизнь в семье, на работе и в целой стране. А женская дискриминация влечет за собой пагубные последствия для всех, пишет ТАСС.
Международный женский день 8 марта был включен в календарь праздников и памятных дат ООН в 1975 году. В России этот праздник отмечается с 1913 года.
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