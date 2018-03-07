Киев опробует новый способ борьбы с народными республиками Донбасса

Украинские власти намерены использовать новый способ борьбы с противостоящими им народными республиками Донбасса. Об этом говорится в официальном заявлении МВД ЛНР.

Ведомство сообщило, что Киев планирует перебросить на территорию самопровозглашенного государства фанатов из группы поддержки луганского футбольного клуба «Заря». Их цель – дестабилизация ситуации в республике.

По данным МВД, в настоящее время ультрас находятся в городе Счастье и поселке Станица Луганская. Общее число диверсантов составляет 40 человек, пишет сайт «Новороссия».

Ранее в среду глава ДНР Александр Захарченко назвал главное условие для наступления мира в Донбассе.