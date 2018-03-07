Тюрьмы США становятся все больше похожи на дома престарелых

Раньше они ходили "на дело", а теперь - под себя. В США преступники часто получают длительные или пожизненные сроки. Они проводят за решеткой десятилетия, старятся и умирают в тюрьме. И их все больше.

Каждый десятый заключенный в американской тюрьме отбывает пожизненное заключение. Еще у 11% срок заключения составляет больше 20 лет. В 2013 году каждый шестой заключенный был старше 50 лет. Таких людей – сотни тысяч.

Состарившиеся преступники вызывают огромную головную боль у исправительной системы США. В тюрьмах просто не знают, что делать с этими стариками, которые стали беспомощны. Камеры не рассчитаны на передвижение в колясках. Лазареты не рассчитаны на уход за людьми с хроническими болезнями. Персонал не обучен и не знает, что делать с престарелыми заключенными.

Положение пытается спасти федеральная программа помощи заключенным. Тех, кто записался в волонтеры, называют «золотыми робами» за желтый цвет их одежды. Это такие же заключенные, которые раньше не отличались ни альтруизмом, ни милосердием. Теперь они помогают своим беспомощным сокамерникам за символические 36 долларов в месяц, пишет Lenta.ru.