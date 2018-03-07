Путин: США обманули Россию перед госпереворотом на Украине
7 марта 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду, 7 марта, сделал важное заявление. По словам президента страны, американские власти нагло обманули РФ перед госпереворотом на территории Украины.
По словам президента России, США обратились к российскому руководству с просьбой приложить максимум усилий для того, чтобы Виктор Янукович не использовал армию, а оппозиция начала выполнять соглашения о нормализации ситуации. Наша страна согласилась, однако уже через день на Украине случился переворот, передает РИА "Новости".
Путин подчеркнул, что американские власти не сказали по данному поводу ни слова, не пообещали вернуть все в правовое поле. Российский лидер добавил, что Штаты поддержали тех, кто осуществил смену власти.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года