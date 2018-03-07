Путин: США обманули Россию перед госпереворотом на Украине

Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду, 7 марта, сделал важное заявление. По словам президента страны, американские власти нагло обманули РФ перед госпереворотом на территории Украины.

По словам президента России, США обратились к российскому руководству с просьбой приложить максимум усилий для того, чтобы Виктор Янукович не использовал армию, а оппозиция начала выполнять соглашения о нормализации ситуации. Наша страна согласилась, однако уже через день на Украине случился переворот, передает РИА "Новости".

Путин подчеркнул, что американские власти не сказали по данному поводу ни слова, не пообещали вернуть все в правовое поле. Российский лидер добавил, что Штаты поддержали тех, кто осуществил смену власти.