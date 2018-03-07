Названы самые опасные для посещения города мира

Мексиканский Совет гражданской безопасности составил и опубликовал рейтинг 50 самых опасных для проживания и посещения городов мира. 42 из них – в Латинской Америке.

Самым опасным признан город Лос-Кабос, который находится в Мексике. На втором месте – Каракас, столица Венесуэлы. Третью позицию занял Акапулько, Мексика. В список 50 самых опасных для проживания и посещения вошли 17 бразильских городов, 12 городов Мексики и 5 – в Венесуэле.

Критериями для включения в этот антирейтинг послужили плохие экономические условия, бедность, политическая нестабильность и коррупция. Самой главной опасностью для туристов и местных жителей названа деятельность организованных преступных группировок. Латиноамериканские ОПГ занимаются преимущественно наркоторговлей и всем, что с этим связано.

Для сравнения, в ранее опубликованный рейтинг лучших городов для проживания вошел на лидирующей позиции Мельбурн (Австралия). На втором месте – Вена (Австрия), на третьем – Ванкувер (Канада). Москва заняла 80-ю строчку в списке из 140 позиций, сообщает Lenta.ru.