Голландские школьники отпинали напавшего на школу с двумя ножами
7 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
В сеть попал видеоролик, снятый на телефон рядом с одной из школ в Голландии. Подростки пинками выгоняют с территории школы вооруженного двумя ножами мужчину.
На фоне всех страшных событий со стрельбой в школах подростки могли бы растеряться, разбежаться по углам и попрятаться в ожидании специально обученных и вооруженных полицейских, которые приедут и решат проблему. Однако школьники не растерялись, как видно на видео, опубликованном в том числе и в Twitter. Несколько подростков взяли нападавшего в полукольцо и начали пинками и портфелями выпихивать его за территорию школы.
Когда до злоумышленника дошло, что напугать подростков не получилось и ему оказано активное противодействие, он капитулировал. Будучи буквально вытолканным с территории школы на улицу, он развернулся и убежал. Вот что значит не прогуливать уроки физкультуры.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес