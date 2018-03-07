Голландские школьники отпинали напавшего на школу с двумя ножами

В сеть попал видеоролик, снятый на телефон рядом с одной из школ в Голландии. Подростки пинками выгоняют с территории школы вооруженного двумя ножами мужчину.

На фоне всех страшных событий со стрельбой в школах подростки могли бы растеряться, разбежаться по углам и попрятаться в ожидании специально обученных и вооруженных полицейских, которые приедут и решат проблему. Однако школьники не растерялись, как видно на видео, опубликованном в том числе и в Twitter. Несколько подростков взяли нападавшего в полукольцо и начали пинками и портфелями выпихивать его за территорию школы.

Когда до злоумышленника дошло, что напугать подростков не получилось и ему оказано активное противодействие, он капитулировал. Будучи буквально вытолканным с территории школы на улицу, он развернулся и убежал. Вот что значит не прогуливать уроки физкультуры.