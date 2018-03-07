Британский министр обороны пообещал разобраться с «притесняющей мир» Россией
7 марта 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания ответит на «угрозу» со стороны России. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
Выступая в парламенте, Уильямсон отметил, что Москва «притесняет весь мир». По словам чиновника, Лондон «должен подняться навстречу этой угрозе», пишет Daily Mail. Ответить на действия России, якобы наращивающей свою группировку в Европе, Великобритания намерена с помощью новых военных технологий, заявил глава Минобороны.
Ранее Гэвин Уильямсон обвинил Москву в подготовке удара по британского побережью. Министр предрек, что высадившиеся российские военные «разнесут в клочья» инфраструктуру страны.
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