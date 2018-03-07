В Австралии женщина голыми руками поймала питона
7 марта 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Австралии женщина-электрик голыми руками поймала восьмикилограммовую самку аметистового питона.
Это случилось 5 марта в городе Моссман на севере Австралии. Женщина-электрик Брайди Маро чинила проводку в доме клиента, когда заметила, что крупный питон проглотил хозяйского кота и попытался уползти под дом, пишет Lenta.ru.
Женщина голыми руками вытащила питона из-под дома клиента. Змея оказалась крупной самкой аметистового питона. Ее размеры поразили Брайди Маро: вес питона она оценила приблизительно в 8 килограмм. Как выяснилось после этого инцидента, ранее электрик 15 лет работала в приюте для диких животных.
Самые крупные змеи, которые водятся в Австралии – это аметистовые питоны. Размеры взрослых особей могут достигать 6 метров, а вес доходит до 30 килограммов. Мелкая живность (кошки, куры, некрупные собаки) часто становится их добычей.
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