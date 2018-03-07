Землетрясение в Папуа - Новой Гвинее унесло жизни 18 человек

На территории островного государства Папуа – Новая Гвинея продолжаются мощные землетрясения. Очередной подземный толчок унес жизни 18 человек.

В среду, 7 марта, магнитуда землетрясения на востоке острова Новая Гвинея составила 6,7 балла. Очаг зафиксирован в 117 километрах западней города Менди, на глубине 33 километра.

По данным местных властей, в результате подземного толчка погибло как минимум 18 человек, сообщают «Вести».

Предыдущее землетрясение магнитудой 6,0 балла случилось в воскресенье, 4 марта. До этого подземные толчки были зафиксированы в конце февраля текущего года. 25 февраля в результате землетрясения мощностью 7,5 балла погибло 50 человек.