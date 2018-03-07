Землетрясение в Папуа - Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
7 марта 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
На территории островного государства Папуа – Новая Гвинея продолжаются мощные землетрясения. Очередной подземный толчок унес жизни 18 человек.
В среду, 7 марта, магнитуда землетрясения на востоке острова Новая Гвинея составила 6,7 балла. Очаг зафиксирован в 117 километрах западней города Менди, на глубине 33 километра.
По данным местных властей, в результате подземного толчка погибло как минимум 18 человек, сообщают «Вести».
Предыдущее землетрясение магнитудой 6,0 балла случилось в воскресенье, 4 марта. До этого подземные толчки были зафиксированы в конце февраля текущего года. 25 февраля в результате землетрясения мощностью 7,5 балла погибло 50 человек.
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