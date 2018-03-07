На пляже женщину убило унесенным ветром зонтом
7 марта 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Большой пляжный зонт, который внезапно унесло сильнейшим ветром, убил 55-летнюю женщину, гулявшую по пляжу. В настоящий момент не сообщается, где именно случилось это страшное происшествие.
Впоследствии выяснилось, что у дамы были сломаны ребра, пробиты грудные мышцы, а также поврежден левый желудочек сердца, сообщает "Свободная пресса".
Уточняется, что в момент случившегося рядом с женщиной находился мужчина, который и рассказал подробности трагедии. Он утверждает, что зонт ударил "жертву", после чего та стала моментально задыхаться. На место прибыли врачи, которые доставили пострадавшую в больницу, где ей была сделана операция. Усилия медиков оказались тщетны – пациентка скончалась через час после вмешательства, передает Journal of Forensic Sciences.
Позже ученые выяснили, что в момент столкновения зонта и человеческого тела давление достигло около 110 мегапаскалей или 16 тысяч фунтов на один квадратный дюйм.
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