Директор ЦРУ приказал ВСУ устроить провокации против ополченцев Донбасса
7 марта 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта на востоке Украины недавно побывал директор ЦРУ Майк Помпео. Соответствующая информация оказалась в распоряжении оперативного штаба Донецкой народной республики.
В штабе рассказали, что в ходе встречи с командованием Вооруженных сил Украины Помпео дал указание устроить в Донбассе провокации с целью обвинения ДНР в агрессивных действиях в отношении киевских силовиков. По данным ополченцев, в провокациях будут задействованы бойцы националистических батальонов, пишет сайт «Новороссия».
Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что Киев подготовил «безумный план» по вторжению на территорию народных республик Донбасса.
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