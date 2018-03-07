Директор ЦРУ приказал ВСУ устроить провокации против ополченцев Донбасса

В зоне конфликта на востоке Украины недавно побывал директор ЦРУ Майк Помпео. Соответствующая информация оказалась в распоряжении оперативного штаба Донецкой народной республики.

В штабе рассказали, что в ходе встречи с командованием Вооруженных сил Украины Помпео дал указание устроить в Донбассе провокации с целью обвинения ДНР в агрессивных действиях в отношении киевских силовиков. По данным ополченцев, в провокациях будут задействованы бойцы националистических батальонов, пишет сайт «Новороссия».

Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что Киев подготовил «безумный план» по вторжению на территорию народных республик Донбасса.