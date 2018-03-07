Раскрыт «безумный план» Киева по нападению на ДНР и ЛНР

Заявления украинских военных свидетельствуют о том, что Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал политолог Игорь Шатров.

Накануне представитель Генштаба Украины Юрий Бобров сообщил, что в зоне конфликта на востоке страны может начаться еще одна операция. Данное высказывание навело эксперта на мысль о том, что киевские власти разработали «безумный план» по вторжению на территорию ДНР и ЛНР.

По словам Шатрова, в настоящее время украинские руководители заняты поиском повода для агрессии. Политолог предположил, что в преддверии выборов президента России провокации в Донбассе будут усиливаться. Цель этих действий – втягивание в конфликт Москвы, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.