Раскрыт «безумный план» Киева по нападению на ДНР и ЛНР
7 марта 2018, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Заявления украинских военных свидетельствуют о том, что Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал политолог Игорь Шатров.
Накануне представитель Генштаба Украины Юрий Бобров сообщил, что в зоне конфликта на востоке страны может начаться еще одна операция. Данное высказывание навело эксперта на мысль о том, что киевские власти разработали «безумный план» по вторжению на территорию ДНР и ЛНР.
По словам Шатрова, в настоящее время украинские руководители заняты поиском повода для агрессии. Политолог предположил, что в преддверии выборов президента России провокации в Донбассе будут усиливаться. Цель этих действий – втягивание в конфликт Москвы, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
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