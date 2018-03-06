Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, признался в нарушении ПДД
6 марта 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионер, которого сегодня днем в Киеве сбил автомобиль кортежа Петра Порошенко, пришел в себя и сообщил, что сам виноват в нарушении правил дорожного движения.
Происшествие случилось в 12:45 по киевскому времени на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы пропустить кортеж президента. Когда первый автомобиль кортежа проехал перекресток, дорогу начал переходить пожилой мужчина. И прямо на пешеходном переходе был сбит проезжавшим в это время вторым автомобилем президентского кортежа.
Пострадавший пенсионер уже прооперирован, его состояние врачи оценивают как неопасное. О том, что сбитый президентским кортежем пенсионер взял на себя вину за нарушение ПДД, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Lenta.ru.
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