В день своей памяти Анна Ахматова оказалась украинской поэтессой

Великую украинскую поэтессу Анну Ахматову (Горенко) сделала русской имперская пропаганда московитов. Она их ненавидела – и поплатилась за это.

Депутат Верховной Рады и член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой сделал это заявление на своей странице в Facebook в день памяти Анны Андреевны Ахматовой.

«Анна Ахматова, великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская. Русской ее сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела – и публично говорила об этом, за что поплатилась. Это – наше, и не надо отдавать никому», - гласит запись на странице Андрея Лозового.