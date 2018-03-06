В день своей памяти Анна Ахматова оказалась украинской поэтессой
6 марта 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Великую украинскую поэтессу Анну Ахматову (Горенко) сделала русской имперская пропаганда московитов. Она их ненавидела – и поплатилась за это.
Депутат Верховной Рады и член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой сделал это заявление на своей странице в Facebook в день памяти Анны Андреевны Ахматовой.
«Анна Ахматова, великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская. Русской ее сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела – и публично говорила об этом, за что поплатилась. Это – наше, и не надо отдавать никому», - гласит запись на странице Андрея Лозового.
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