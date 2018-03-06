Украина потеряет прозападную ориентацию, считает разведка США

Национальная разведка США опасается, что ситуация на Украине может привести к народным волнениям, досрочным выборам и изменению прозападной ориентации Киева.

Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс в письменном докладе Конгрессу доложил, что внутренняя обстановка на Украине чревата народными волнениями, сообщает РИА Новости. Народ недоволен темпом реформ, ухудшением уровня жизни и ростом коррупции. Оппозиция постарается использовать эту ситуацию, чтобы ослабить позиции правящей коалиции Петра Порошенко. Все это может спровоцировать досрочные выборы. Все эти факторы потенциально ведут к изменениям во внешней политике Украины и могут подорвать ее прозападную ориентацию, считает Коутс.

Конфликт в Донбассе, по мнению Коутса, будет продолжаться «с меняющимся уровнем насилия». В своем докладе о ситуации на Украине директор национальной разведки США привычно обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины.