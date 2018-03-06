В ближайшие недели США введут санкции против России

В ближайшие несколько недель Соединенные Штаты Америки введут дополнительные санкции против России, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США он заявил: «В ближайшие несколько недель мы продвинемся вперед в деле введения санкций в отношении России, как того требует закон», сообщает ТАСС. Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Также министр финансов США рассказал, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает работу ведомства в отношении антироссийских санкций. «Как я сказал, санкции будут введены», подытожил Мнучин.