В ближайшие недели США введут санкции против России
6 марта 2018, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие несколько недель Соединенные Штаты Америки введут дополнительные санкции против России, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США он заявил: «В ближайшие несколько недель мы продвинемся вперед в деле введения санкций в отношении России, как того требует закон», сообщает ТАСС. Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Также министр финансов США рассказал, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает работу ведомства в отношении антироссийских санкций. «Как я сказал, санкции будут введены», подытожил Мнучин.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес