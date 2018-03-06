Трамп пошутил о церемонии вручения премии «Оскар»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал небывалое падение рейтинга ежегодной церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В своем Twitter Дональд Трамп написал следующее: «Проблема заключается в том, что у нас больше нет звезд, за исключением вашего президента (конечно же, это шутка!)».

Ранее СМИ сообщили, что рейтинг церемонии «Оскар» в 2018 оказался самым низким за всю историю существования премии.

Напомним, премия «Оскар» является главной премией Американской академии киноискусств и самой престижной в мире. Она вручается ежегодно начиная с 1929 года. 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения премии «Оскар».