Трамп пошутил о церемонии вручения премии «Оскар»
6 марта 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп прокомментировал небывалое падение рейтинга ежегодной церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
В своем Twitter Дональд Трамп написал следующее: «Проблема заключается в том, что у нас больше нет звезд, за исключением вашего президента (конечно же, это шутка!)».
Ранее СМИ сообщили, что рейтинг церемонии «Оскар» в 2018 оказался самым низким за всю историю существования премии.
Напомним, премия «Оскар» является главной премией Американской академии киноискусств и самой престижной в мире. Она вручается ежегодно начиная с 1929 года. 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения премии «Оскар».
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