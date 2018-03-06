Власти Китая планируют увеличить поставки газа из РФ
6 марта 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Китая намерены нарастить поставки газа из России и некоторых других стран региона. Данное решение было принято из-за недостаточных запасов "голубого топлива" на китайской территории.
Руководитель Государственного комитета по делам развития и реформ страны Хэ Лифэн во вторник, 6 марта, заявил, что кроме России планируется поставлять газ из Центральной Азии, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает сегодня ТАСС.
Известно, что в Китае самые богатые запасы природного газа в настоящий момент находятся в Шанхае, где резерв топлива рассчитан на пятнадцать дней.
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