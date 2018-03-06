Сенатор от Аляски выдвинул идею, как «ослабить» Россию

В США сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан выдвинул идею, как экономически «ослабить» Россию. По мнению американского политика, Соединенные Штаты должны «поставлять больше энергоносителей», чтобы ослабить «деятельность России», с которой Белый дом не согласен.

Евросоюз и США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к РФ. Дональд Трамп периодически продлевает ограничения.

Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне назвал условия, при которых с России могут снять санкции, - передает РИА Новости. По словам сенатора от Аляски, санкции «могут быть сняты», если российские власти «прекратят активность в некоторых областях». Как он отметил, речь идет о «попытке подорвать демократию» в США и «вмешательстве» во внутренние дела других государств, в том числе Украины. Даниэл Салливан подчеркнул, что если Россия не сделает соответствующих шагов, то санкции «продолжат действовать».