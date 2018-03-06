Таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы начали выдавать жителям Бельгии
6 марта 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям Бельгии с вторника, 6 марта, начали бесплатно выдавать таблетки с йодом. Данный препарат на случай ядерной катастрофы теперь может получить в аптеке абсолютно каждый человек в королевстве.
В Бельгийской фармацевтической ассоциации уточнили, что данные таблетки следует принимать при возможном радиационном поражении, передает РИА "Новости". Бесплатные медикаменты выдаются по новому плану ядерной безопасности, который был разработан главой МВД страны Яном Ямбоном.
Отметим, что на территории страны расположены семь ядерных реакторов, а в радиусе 200 километров в соседних странах находятся еще 25.
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