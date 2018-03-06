Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель

В сети выложен видеролик, на котором видно, как советник президента Украины Петра Порошенко, украинский бизнесмен Юрий Косюк отдыхает в одном из ресторанов французского Куршевеля. Видео в Facebook опубликовано в группе "Евромайдан". Судя по записи, гостей угощали шампанским, одна бутылка которого стоит около 1,2 тысячи евро. Порошенко на Мальдивах не только отдыхал, но и выполнял обязанности президента

На видеозаписи видно, как официанты под гимн Украины выносят десятки бутылок шампанского. Ролик сопровождается комментарием "Покорили Куршевель, покорим и Сейшелы!" - передает РИА Новости.

Юрий Косюк входит в число самых богатых людей Украины. В 2017 году его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. Компания, которую он возглавляет, занимается производством мяса птицы. В пресс-службе его фирмы подтвердили, что он присутствовал на вечеринке по случаю дня рожденья друга. Косюк не являлся организатором мероприятия.

Ранее в скандал с отдыхом на Новый год на Мальдивах попал сам Петр Порошенко. На новогодние каникулы президент потратил 43 свои зарплаты.