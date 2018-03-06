Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель
6 марта 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В сети выложен видеролик, на котором видно, как советник президента Украины Петра Порошенко, украинский бизнесмен Юрий Косюк отдыхает в одном из ресторанов французского Куршевеля. Видео в Facebook опубликовано в группе "Евромайдан". Судя по записи, гостей угощали шампанским, одна бутылка которого стоит около 1,2 тысячи евро.
На видеозаписи видно, как официанты под гимн Украины выносят десятки бутылок шампанского. Ролик сопровождается комментарием "Покорили Куршевель, покорим и Сейшелы!" - передает РИА Новости.
Юрий Косюк входит в число самых богатых людей Украины. В 2017 году его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. Компания, которую он возглавляет, занимается производством мяса птицы. В пресс-службе его фирмы подтвердили, что он присутствовал на вечеринке по случаю дня рожденья друга. Косюк не являлся организатором мероприятия.
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