Во вторник, 6 марта, в космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9 компании SpaceX. Согласно последней информации, она успешно стартовала сегодня рано утром с космодрома на мысе Канаверал.

Американский миллиардер Илон Маск, который является владельцем SpaceX, отметил, что Falcon 9 вывела испанский телекоммуникационный спутник Hispasat на орбиту, передает "Газета.Ru".

Накануне запуска предприниматель отметил, что Hispasat по размерам сопоставим с пассажирским автобусом, а его масса достигает шести метрических тонн. По словам Маска, это один из крупнейших геостационарных спутников, которые компания когда-либо отправляла на орбиту.