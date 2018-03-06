В космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9
6 марта 2018, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 6 марта, в космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9 компании SpaceX. Согласно последней информации, она успешно стартовала сегодня рано утром с космодрома на мысе Канаверал.
Американский миллиардер Илон Маск, который является владельцем SpaceX, отметил, что Falcon 9 вывела испанский телекоммуникационный спутник Hispasat на орбиту, передает "Газета.Ru".
Накануне запуска предприниматель отметил, что Hispasat по размерам сопоставим с пассажирским автобусом, а его масса достигает шести метрических тонн. По словам Маска, это один из крупнейших геостационарных спутников, которые компания когда-либо отправляла на орбиту.
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