Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО
6 марта 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Киев подаст заявку на вступление в НАТО до лета текущего года. Такой информацией с журналистами поделилась Иванна Климпуш-Цинцадзе, замглавы правительства Украины, курирующая евроатлантическую интеграцию.
Чиновница отметила, что страна в настоящее время выполнила 80% мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества с военно-политическим блоком. Оставшиеся 20% будут реализованы в 2019 году, процитировал украинского вице-премьера сайт «Новороссия».
Ранее сообщалось, что в Киеве объявили о намерении пожаловаться в Североатлантический альянс на газовый шантаж, которым якобы занимается Российская Федерация.
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