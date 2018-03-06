Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО

Киев подаст заявку на вступление в НАТО до лета текущего года. Такой информацией с журналистами поделилась Иванна Климпуш-Цинцадзе, замглавы правительства Украины, курирующая евроатлантическую интеграцию.

Чиновница отметила, что страна в настоящее время выполнила 80% мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества с военно-политическим блоком. Оставшиеся 20% будут реализованы в 2019 году, процитировал украинского вице-премьера сайт «Новороссия».

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили о намерении пожаловаться в Североатлантический альянс на газовый шантаж, которым якобы занимается Российская Федерация.