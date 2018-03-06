Ким Чен Ын сделал заявление о будущем Северной Кореи
6 марта 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сделал в минувший понедельник, 5 марта, важное заявление о будущем страны. По словам политика, он намерен в дальнейшем активно развивать отношения с Южной Кореей.
Кроме того, глава КНДР планирует предпринимать шаги по снижению напряженности на территории Корейского полуострова. Об этом Ким Чен Ын сообщил в ходе встречи с делегацией спецпосланника президента Южной Кореи, передает во вторник, 6 марта, портал "Свободная пресса".
Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи обменялся с южнокорейским политиком мнениями по поводу возможности активизации многостороннего диалога, а также развития связей, уточняет "Экономика сегодня".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ким Чен Ын с супругой совершили ночную прогулку на троллейбусе по столице КНДР