Ким Чен Ын сделал заявление о будущем Северной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сделал в минувший понедельник, 5 марта, важное заявление о будущем страны. По словам политика, он намерен в дальнейшем активно развивать отношения с Южной Кореей.

Кроме того, глава КНДР планирует предпринимать шаги по снижению напряженности на территории Корейского полуострова. Об этом Ким Чен Ын сообщил в ходе встречи с делегацией спецпосланника президента Южной Кореи, передает во вторник, 6 марта, портал "Свободная пресса".

Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи обменялся с южнокорейским политиком мнениями по поводу возможности активизации многостороннего диалога, а также развития связей, уточняет "Экономика сегодня".