Порошенко требует усилить санкции в отношении РФ
5 марта 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе переговоров с главой Минобороны Швеции Петером Хультквистом, которые состоялись в Киеве, сделал очередное заявление насчет санкций в отношении Российской Федерации.
Порошенко убежден, что мир должен сплотиться и "принудить" Россию к миру. В первую очередь, по словам президента Украины, для этого необходимо усилить оборонный потенциал Украины, а также не переставать "давить" на официальную Москву при помощи санкций, передает РИА "Новости".
Известно, что в ходе разговора Порошенко и Хультквист обсудили не только ситуацию вокруг РФ, но также и миротворческую миссию ООН в восточной части Украины.
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