Порошенко требует усилить санкции в отношении РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе переговоров с главой Минобороны Швеции Петером Хультквистом, которые состоялись в Киеве, сделал очередное заявление насчет санкций в отношении Российской Федерации.

Порошенко убежден, что мир должен сплотиться и "принудить" Россию к миру. В первую очередь, по словам президента Украины, для этого необходимо усилить оборонный потенциал Украины, а также не переставать "давить" на официальную Москву при помощи санкций, передает РИА "Новости".

Известно, что в ходе разговора Порошенко и Хультквист обсудили не только ситуацию вокруг РФ, но также и миротворческую миссию ООН в восточной части Украины.